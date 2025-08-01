Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!

Transferde son olarak Skriniar ile Semedo’yu kadrosuna katan Fenerbahçe’nin Real Madrid’den Rodrygo’yu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Fenerbahçe’nin yine başka bir Real Madrid’li olan Brahim Diaz’ı transfer etmek istediği iddiaları ortaya atılmıış ve ortalık karışmıştı.