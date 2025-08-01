Fenerbahçe'den Rodrygo Bombası!
Fenerbahçe'nin transferde Real Madrid'den Brahim Diaz'ı transfer etmek istediği iddiası ortaya atılırken, asıl hedefin bambaşka olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bir başka Real Madridli Rodrygo için şartları zorladığı iddia edildi.
Kaynak: Sabah
Transferde son olarak Skriniar ile Semedo’yu kadrosuna katan Fenerbahçe’nin Real Madrid’den Rodrygo’yu kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdığı iddia edildi. Fenerbahçe’nin yine başka bir Real Madrid’li olan Brahim Diaz’ı transfer etmek istediği iddiaları ortaya atılmıış ve ortalık karışmıştı.
Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho’nun talepleri doğrultusunda sürdüren sarı-lacivertli ekipte asıl hedefin Rodrygo olduğu iddia edildi.
Sabah’ın aktardığına göre, Fenerbahçe’nin piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.
Al-Nassr, Arsenal ve Manchester City'nin de istediği yıldız oyuncuyu ikna çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin, bu konuda başarılı olması durumunda Real Madrid ile masaya oturacağı bildirildi.