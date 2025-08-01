Akaryakıta Dev Zam Kapıda: Benzin ve Motorin Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaşacak

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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, jeopolitik gerilimler, döviz kuru dalgalanmaları ve Brent petrol fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle bir kez daha artıyor. Dün yapılan açıklamalarda, 2 Ağustos Cumartesi gece yarısından itibaren benzin ve motorine litre başına 1 TL zam beklendiği duyurulmuştu. Ancak son gelen bilgilere göre, bu gece yarısı itibarıyla zam miktarı 1 TL’yi aşacak. Otogaz (LPG) fiyatlarında ise şu an için bir zam öngörülmüyor.

Zam sonrası, Türkiye’nin en pahalı akaryakıtının satıldığı Hakkari’de fiyatlar rekor seviyeye ulaşacak. 1 Ağustos 2025 itibarıyla Hakkari’de benzinin litresi 53,55 TL, motorinin litresi ise 56,09 TL’den satılıyor. Gelen zamla birlikte, Hakkari’de benzinin litresi 55 TL sınırına dayanırken, motorinin litresi 57 TL’yi geçecek.

Diğer illerde de fiyatlar benzer şekilde yükselecek; örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde motorin fiyatları 55 TL’yi aşmış durumda. Sektör kaynakları, Brent petrolün 73 dolara yükselmesi ve Temmuz başında yapılan ÖTV güncellemelerinin bu zamda etkili olduğunu belirtiyor. Araç sahipleri, artan maliyetler nedeniyle depolarını doldurmak için istasyonlara yönelirken, zamların enflasyon üzerindeki etkisi de endişe yaratıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.36 TL

Motorin litre fiyatı: 53.70 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL

Motorin litre fiyatı: 53.58 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 52.07 TL

Motorin litre fiyatı: 54.60 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 52.40 TL

Motorin litre fiyatı: 54.94 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL

Kaynak: Haber Merkezi