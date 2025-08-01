Microsoft'tan Kritik Liste! Yapay Zekanın Yok Edeceği 40 Meslek Belli OIdu! O Sektörler Alarm Veriyor
Yapay zekayla ilgili çarpıcı bir analiz bu kez Microsoft’tan geldi. Milyonları ilgilendiren araştırmada, bazı meslekler için tehlike çanları çalıyor. Microsoft, yapay zekanın milyonlarca insanı işsiz bırakacağı sektörleri tek tek sıraladı. İşte o riskli meslekler listesi...
Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, birçok sektörde dönüşüme yol açarken, iş gücü üzerindeki etkileri de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bu alandaki en çarpıcı uyarı ise teknoloji devi Microsoft’tan geldi.
Microsoft bünyesinde çalışan araştırmacılar, yapay zekanın yakın gelecekte milyonlarca insanın işini tehdit edebileceğini belirten kapsamlı bir analiz yayımladı. Bing Copilot AI sohbet robotundaki 200 binden fazla yazışmanın incelenmesiyle hazırlanan çalışmada, özellikle bazı meslek gruplarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.
BU MESLEKLER TARİHE KARIŞACAK
En çok tehdit altındaki mesleklerin başında çevirmenler ve mütercim-tercümanlar geliyor. Bu grubu tarihçiler, yazarlar, siyaset bilimciler, gazeteciler ve halkla ilişkiler uzmanları takip ediyor. Pazarlama ve satış alanlarında görev yapanların da benzer şekilde yapay zekadan etkilenebileceği değerlendiriliyor.
Buna karşın, fiziksel beceri ve ustalık gerektiren işlerin ise en az riskle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Komiler, çatı ustaları, su tesisatçıları ve masaj terapistleri gibi alanlardaki çalışanlar, şimdilik yapay zekanın dışında kalıyor.
Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, "Yapay zekanın iş yerlerinde kullanımı arttıkça, bazı görevlerin insan gücüne olan ihtiyacı azaltması kaçınılmaz" açıklamasında bulundu. Gelişen teknolojiyle birlikte iş dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanırken, çalışanların yeni beceriler edinmesi ve meslek gruplarının bu sürece adapte olması gerektiği vurgulanıyor.
İŞTE RİSK ALTINDAKİ 40 MESLEK GRUBU
Tercüman
Tarihçi
Yolcu refakatçisi
Satış temsilcisi
Yazar
Müşteri hizmetleri temsilcisi
CNC programlayıcısı
Telefon operatörü
Bilet ve seyahat acentesi
Radyo DJ'i ve sunucu
Aracı
Çiftlik ve ev yönetimi eğitmeni
Telefonla pazarlama yapanlar
Apartman görevlisi
Siyaset bilimci
Haberci, gazeteci, muhabir
Matematikçi
Teknik yazar
Metin yazarı
Host ve hostes
Editör
İşletme eğitmeni
Halkla ilişkiler uzmanı
Ürün tanıtımı
Reklam satış uzmanı
Müşteri hizmetleri
İstatistik asistanı
Kiralık hizmetleri danışmanı
Veri analisti
Kişisel finans danışmanı
Arşiv uzmanı
Ekonomi eğitmeni
Web geliştirici
Yönetim analisti
Coğrafya uzmanı
Manken
Pazar araştırma analisti
Kamu güvenliği iletişimcisi
Santral operatörü
Kütüphane bilimi eğitmenleri
Kaynak: Haber Merkezi