Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı! Faiz İndirimi Sonrası Kritik Adım

Faiz indirimlerinin ardından yatırımcı alternatif arayışına girerken, devlet tahvili, bono ve kira sertifikası gelirlerinde uygulanan yüzde 0 stopaj desteği yıl sonuna kadar uzatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı! Faiz İndirimi Sonrası Kritik Adım
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Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girmesiyle birlikte yatırımcılar yeni alternatifler ararken, piyasaların seyrini etkileyecek önemli bir karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, devlet tahvili, hazine bonosu ve kira sertifikalarında uygulanan yüzde 0 stopaj oranının süresi yıl sonuna kadar uzatıldı.

YATIRIMCILAR ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Faiz oranlarının gerilemesiyle birlikte yatırımcılar, tasarruflarını değerlendirebilecekleri yeni alanlara yönelmeye başladı. Mevduattan çıkmayı düşünen birçok kişi, tahvil ve kira sertifikalarına ilgi gösterirken, bu araçlarda sıfır stopaj uygulamasının sürmesi cazibeyi artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Yıl Sonuna Kadar Uzatıldı! Faiz İndirimi Sonrası Kritik Adım - Resim : 1

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) ve Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 0 stopaj oranı 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Böylece yatırımcılar, bu gelirleri üzerinden herhangi bir vergi kesintisiyle karşılaşmayacak.

PİYASALARDA YENİ DENGELER OLUŞABİLİR

Ekonomistler, bu adımın özellikle düşük faiz ortamında sabit getirili menkul kıymetlere ilgiyi artırabileceğini ve sermaye piyasalarında denge arayışlarını hızlandırabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, getirinin vergi avantajıyla desteklenmesi, yatırımcıların tahvil ve sertifika piyasalarına yönelmesini kolaylaştıracak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete
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