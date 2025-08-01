Altın Fiyatları Uçuşta! Yeni Ay, Yeni Rekor

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Yeni aya ve haftanın son iş gününe yükselişle giren altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. Gram altından Cumhuriyet altınına kadar çeşitli altın türlerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. 1 Ağustos Cuma günü itibarıyla altın piyasasında son durum şöyle:

Güncel Altın Fiyatları (1 Ağustos Cuma)

Gram Altın

Alış: 4.306 TL

Satış: 4.307 TL

Önceki kapanış: 4.299 TL

Çeyrek Altın

Alış: 7.041 TL

Satış: 7.104 TL

Önceki kapanış: 7.101 TL

Yarım Altın

Alış: 14.084 TL

Satış: 14.209 TL

Önceki kapanış: 14.202 TL

Tam Altın

Alış: 27.713 TL

Satış: 28.260 TL

Önceki kapanış: 28.245 TL

Ata Altın

Alış: 28.579 TL

Satış: 29.300 TL

Önceki kapanış: 29.285 TL

Reşat Altın

Alış: 28.106 TL

Satış: 28.313 TL

Önceki kapanış: 28.273 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.074 TL

Satış: 28.281 TL

Önceki kapanış: 28.273 TL

Ons Altın (USD)

Alış: 3.293 $

Satış: 3.294 $

Önceki kapanış: 3.290 $