Altın Fiyatları Uçuşta! Yeni Ay, Yeni Rekor

Haftanın son iş günü ve ağustos ayının ilk sabahında altın fiyatları, yatırımcıların odağında yer alıyor. Gram altın, yeni aya 4.305 TL seviyesinden satışla başladı. Çeyrek altın ise haftanın son gününü 7.102 TL’lik satış fiyatıyla açtı. Peki, 1 Ağustos itibarıyla altının alış ve satış fiyatları ne durumda? İşte güncel rakamlar ve altın piyasasında son gelişmeler...

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Altın Fiyatları Uçuşta! Yeni Ay, Yeni Rekor
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Yeni aya ve haftanın son iş gününe yükselişle giren altın fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde. Gram altından Cumhuriyet altınına kadar çeşitli altın türlerinde güncel fiyatlar merak ediliyor. 1 Ağustos Cuma günü itibarıyla altın piyasasında son durum şöyle:

Güncel Altın Fiyatları (1 Ağustos Cuma)

Gram Altın

Alış: 4.306 TL
Satış: 4.307 TL
Önceki kapanış: 4.299 TL

Çeyrek Altın

Alış: 7.041 TL
Satış: 7.104 TL
Önceki kapanış: 7.101 TL

Yarım Altın

Alış: 14.084 TL
Satış: 14.209 TL
Önceki kapanış: 14.202 TL

Tam Altın

Alış: 27.713 TL
Satış: 28.260 TL
Önceki kapanış: 28.245 TL

Ata Altın

Alış: 28.579 TL
Satış: 29.300 TL
Önceki kapanış: 29.285 TL

Reşat Altın

Alış: 28.106 TL
Satış: 28.313 TL
Önceki kapanış: 28.273 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 28.074 TL
Satış: 28.281 TL
Önceki kapanış: 28.273 TL

Ons Altın (USD)

Alış: 3.293 $
Satış: 3.294 $
Önceki kapanış: 3.290 $

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