Dolar ve Euronun Ateşi Yine Yükseldi!

Haftanın son iş gününde dolar ve euro tekrar yükselişe geçti. İstanbul serbest piyasada dolar 40,6690 liradan, euro da 46,5370 liradan güne başladı.

Dolar ve Euronun Ateşi Yine Yükseldi!
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Döviz kuru Türk Lirası'nın tarihi değer kaybıyla uzun zamandır yükseliş yönlü bir seyir izlerken, son günlerde ise zaman zaman düşüş eğilimi gösteriyordu. Ancak haftanın son iş gününde dolar ve euro, yukarıya doğru harekete geçti.

Dolar ve Euronun Ateşi Yine Yükseldi! - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

1 Ağustos 2025 Cuma günü, İstanbul serbest piyasada 40,6670 liradan alınan dolar, 40,6690 liradan satılıyor. 46,5350 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 46,5370 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5900, euronun satış fiyatı ise 46,4230 lira olmuştu.

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Kaynak: AA

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