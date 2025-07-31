Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Dev Şirket de İşten Çıkarmalara Başladı!

Pandemi döneminde geliştirdiği Kovid-19 aşılarıyla küresel ölçekte tanınan biyoteknoloji devi Moderna, zorlu ekonomik koşullara karşı maliyet kısıtlamasına gidiyor. Şirket, yıl sonuna kadar dünya genelindeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu işten çıkaracağını duyurdu.

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Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Dev Şirket de İşten Çıkarmalara Başladı!
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ABD merkezli Moderna, koronavirüs aşılarına yönelik talebin azalmasıyla birlikte gelirlerinde ciddi bir gerileme yaşarken, bu tablo şirketin küçülme kararını hızlandırdı. Yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar sonrası çalışan sayısı 5 binin altına düşecek.

Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Dev Şirket de İşten Çıkarmalara Başladı! - Resim : 1

BÜTÇE KESİNTİSİNDE HEDEF

Moderna CEO’su Stephane Bancel, daha önce yaptığı bir açıklamada, şirketin faaliyet giderlerini düşürmeyi öncelik haline getirdiklerini belirtmişti. Bancel, 2027 yılına kadar toplamda 1.5 milyar dolarlık tasarruf hedeflediklerini dile getirerek, yeniden yapılanma adımlarının süreceğini ifade etmişti.

Bir Döneme Damgasını Vurmuştu: Dev Şirket de İşten Çıkarmalara Başladı! - Resim : 2

PANDEMİNİN PARLAYAN YILDIZIYDI

Kovid-19 sürecinde dünya genelinde milyonlarca doz aşıyla öne çıkan Moderna, o dönemde ciddi bir büyüme ivmesi yakalamıştı. Ancak pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte şirketin satış hacmi düşüşe geçti. Şimdi ise Moderna, küresel operasyonlarını daha verimli hale getirmek için personel azaltımı dahil olmak üzere kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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