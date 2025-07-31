Merkez Bankası’nın Rezervlerinde Dikkat Çeken Artış

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz ile sona eren haftaya ilişkin Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri haftalık bazda 3 milyar 279 milyon dolar artış gösterdi. Böylece toplam rezervler 171 milyar 848 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde brüt döviz rezervleri de yükseliş kaydederek 83 milyar 303 milyon dolardan 86 milyar 625 milyon dolara çıktı. Bu kalemdeki artış 3 milyar 322 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Öte yandan, altın rezervlerinde sınırlı bir düşüş yaşandı. 25 Temmuz haftasında altın rezervleri 43 milyon dolarlık azalmayla 85 milyar 266 milyon dolardan 85 milyar 223 milyon dolara geriledi.

Kaynak: İHA