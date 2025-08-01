Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın 4 saatlik görüşmesi sonrası 600 bin kamu işçisi için yeni zam teklifi geldi. İkinci altı ay için yüzde 11 zamma ek olarak aylık 1500 TL ilaveyle zam oranı yüzde 14’e yükseldi.

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Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi!
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Dün yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında 4 saat süren toplantıda, hükümet yeni bir zam teklifi sundu.

Teklife göre, ikinci altı ay için öngörülen yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL, yani aylık 1500 TL seyyanen artış eklendi. Sendika temsilcileri, bu ilaveyle birlikte ikinci altı ay zammının toplamda yüzde 14’e ulaştığını belirtti. Teklifin değerlendirilmesi için sendikalar, işçiler ve temsilcilerle istişareye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, teklifin işçiler lehine olumlu bir adım olduğunu ifade ederken, son kararın cumartesi günü netleşeceğini duyurdu.

İşte o teklif:

Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi! - Resim : 1

Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi! - Resim : 2

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Kaynak: Habertürk

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Cevdet Yılmaz Ergün Atalay Kamu işçisi zam
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