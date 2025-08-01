Kamu İşçileri İçin Son Zam Teklifi!

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Dün yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren 2025 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay arasında 4 saat süren toplantıda, hükümet yeni bir zam teklifi sundu.

Teklife göre, ikinci altı ay için öngörülen yüzde 11’lik zammın üzerine günlük 50 TL, yani aylık 1500 TL seyyanen artış eklendi. Sendika temsilcileri, bu ilaveyle birlikte ikinci altı ay zammının toplamda yüzde 14’e ulaştığını belirtti. Teklifin değerlendirilmesi için sendikalar, işçiler ve temsilcilerle istişareye başladı. TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, teklifin işçiler lehine olumlu bir adım olduğunu ifade ederken, son kararın cumartesi günü netleşeceğini duyurdu.

İşte o teklif:

Kaynak: Habertürk