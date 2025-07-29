Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte 29 Temmuz 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara rağmen 29 Temmuz 2025 Salı sabahı itibarıyla sabit kaldı. Geçtiğimiz hafta LPG’ye yapılan 48 kuruşluk zam sonrası, benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik olmadı.

Akaryakıtta Son Durum Ne? İşte 29 Temmuz 2025 Güncel Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları...
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Türkiye’de akaryakıt fiyatları, brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki hareketlilikten doğrudan etkilenmeye devam ediyor. Ancak bu sabah itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.

Geçtiğimiz hafta cuma günü otogaz (LPG) fiyatlarına yapılan 48 kuruşluk zammın ardından, yeni haftaya fiyatlar sabit başladı. Sektör kaynakları, Brent petrol fiyatlarının küresel piyasalardaki seyrine ve döviz kurlarındaki olası değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında önümüzdeki günlerde yeni düzenlemeler olabileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki bu durağanlığın ne kadar süreceği konusunda temkinli bir bekleyiş içinde.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 51,27 TL
  • Motorin: 53,61 TL
  • LPG: 26,48 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 51,12 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 25,88 TL

Ankara

  • Benzin: 51,96 TL
  • Motorin: 54,49 TL
  • LPG: 26,38 TL

İzmir

  • Benzin: 52,29 TL
  • Motorin: 54,83 TL
  • LPG: 26,33 TL
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Kaynak: Haber Merkezi

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