Emre Altuğ hayranlarını korkuttu

Emre Altuğ, hayranlarını korkuttu. Kolunda sargı ile görüntülenen oyuncu, ameliyat olduğunu söyledi.

Emre Altuğ hayranlarını korkuttu

Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakterine hayat veren ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, hayranlarını endişelendiren bir haber açıkladı. Altuğ, gazetecilere kolunda sargı ile görüntülendi.

"SABAH AMELİYAT OLDUM"

Sağlık problemleri yaşadığını söyleyen Altuğ, "5 aydır tekrarlayan bir rahatsızlığım vardı. Doktor tekrarlayınca keseyi alalım oradan dedi. Sabah ameliyat oldum. Nazar değil sağlıksal problemler" dedi.

Emre Altuğ hayranlarını korkuttu - Resim : 1

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