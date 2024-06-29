İnci Taneleri'ne taze kan: Ünlü oyuncu kadroya girdi

Ünlü oyuncu Melek Baykal, Yılmaz Erdoğan imzalı ‘İnci Taneleri’nin kadrosuna dahil oldu.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Baykal, bir zamanlar pavyonda çalışan, yıllar sonra da pavyon sahibi bir kadını canlandıracak.

Yılmaz Erdoğan’ın ikna ettiği Baykal kısa bir süre önce, “Ekrana döneceksem içime sinen bir iş olmalı. Her şey para değil” demişti.

Dağıstanlı'nın aktardığına göre, dizinin oyuncuları yeni dönem için "iyi zamlar" aldı.