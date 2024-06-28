Yabancı Damat'ın Niko'su Özgür Çevik evleniyor: Düğün tarihini açıkladı

Zeki Alasya, Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk, Arif Erkin, Binnur Kaya İlker Aksum, Nehir Erdoğan gibi başarılı isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisiyle tanınan Özgür Çevik’ten müjdeli haber geldi.

Yabancı Damat, Kiraz Mevsimi, Kırgın Çiçekler, Alparslan: Büyük Selçuklu ve Kül Masalı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Özgür Çevik evleneceğini açıkladı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğünlerine katılan Özgür Çevik, mutlu günlerinde ünlü çifti yalnız bırakmayan isimlerden biri oldu. Törene 4 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle katılan Çevik, muhabirlerle sohbet etti.

Gazetemagazin'in haberine göre; "Sizin için de bir tecrübe olacak mı burası?" sorusuna yanıt veren Özgür Çevik, "Olacak, bizimki de eylülde... Kendimizi bir onların yerine koyuyoruz. Bizim düğün İstanbul'da olacak" dedi.