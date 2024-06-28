Uzun süredir ortalarda yoktu! Arda Kural yeni mesleğini açıkladı

2000'li yılların başında 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakabıyla anılan Arda Kural, 2005-2008 yılları arasında ise 'Ferit Tekin' karakterine hayat verdiği 'Emret Komutanım' dizisi ile hafızalara kazındı.

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Arda Kural sıkıntılı günlerini geride bıraktı. Gözlerden uzak sakin bir yaşam sürmeyi tercih eden Kural, Esra Ezmeci'nin YouTube programına katıldı.

YENİ MESLEĞİNİ AÇIKLADI

Oyunculuğu başaramadığını söyleyen Kural, setlere geri dönmek istemediğini söyledi. Kural, "Hayatıma yeniden başlamak zorundayım" dedi.

Yeni mesleğini açıklayan Kural madencilikle ilgilendiği söyledi. Kural, “Çok aslında anlatılacak bir şey değil. Sadece atölyesi var. Bir odam atölye orada değerli taşlar, değersiz taşları ve metali inceliyorum. Madencilik hakkında düşünüyorum. Altın tüccarlığı, elmas tacirliği gibi” dedi.

Kendisini 5 yıl sonra yurt dışına elmas ticareti ya da altın tüccarı olarak gördüğünü söyleyen Kural, bunların büyük işler olduğunun da altını çizdi.