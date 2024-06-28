'Arka Sokaklar'da flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi

18 yılı geride bırakan Arka Sokaklar dizisinde bomba bir ayrılık haberi gündeme düştü. Dizinin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, Arka Sokaklar’a veda ettiğini duyurdu.

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'Arka Sokaklar'da flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi

Kanal D ekranlarında izleyiciyle 18 yıldır buluşan 'Arka Sokaklar' dizisi, sezon finalini bu cuma yapacak. 680'nci bölümüyle sezon finali olacak dizinin 19. sezonu da sonbaharda seyirciyle buluşmaya devam edecek. Daha önce final yapan ama istek üzerine tekrar çekilmeye başlanan diziyi, Kanal D reyting yaptığı sürece ekranda tutmayı planlıyor.

D Media geçen sezon Arka Sokaklar’ın eser sahibi olan Erler Film’in kurucusu Türker İnanoğlu’ndan 42 bölümlüğüne dizinin haklarını almıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Engin rolüne hayat veren Türker İnanoğlu’nun oğlu İlker İnanoğlu, geçen ay henüz dizinin yeni sezonuyla ilgili D Media’yla görüşülmediğini açıklamıştı. Son gelen haberlere göre dizinin yeni sezonunu da D Media çekmesi konusunda İnanoğlu ailesiyle anlaşıldı.

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YÖNETMENİ DİZİYE VEDA ETTİ

18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, diziye veda ettiğini duyurdu.

Oğuz paylaşımında "Kamuya!! 18 yıl yönettiğim 'Arka Sokaklar' dizisinden ayrıldım. Oyuncularıma ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'Arka Sokaklar'da flaş ayrılık: 18 yıldır dizideydi - Resim : 2

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