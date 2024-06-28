Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!

5 yıldır birlikte olan ve 23 Şubat’ta nişanlanan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra bir çok oyuncu da katıldı. Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.