Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!

Muhteşem Yüzyıl, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Baba ve Söz dizileriyle tanınan oyuncu Tolga Sarıtaş evlendi. Sarıtaş, bir süredir birlikte olduğu Zeynep Mayruk ile Çeşme’de dünya evine girdi.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk evlendi!

5 yıldır birlikte olan ve 23 Şubat’ta nişanlanan Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk'u mutlu günlerinde; aile ve yakın arkadaşlarının yanı sıra bir çok oyuncu da katıldı. Engin Akyürek, Sarp Akkaya - Sinem Akkaya, Özgür Çevik - Hatice Kartoğlu, Alina Boz - Umut Evirgen, Melis Birkan - Aras Aydın, Hatice Şendil - Burak Sağyaşar, Banu Savcı - Timur Savcı, İnci Gündoğdu - Ali Gündoğdu, Yağız Alp Akaydın, Hanzade Durmuş yalnız bırakmadı.

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz, Zeynep Mayruk'un şahitliğini ise Selin Sarper, Begüm Ertuğrul, Berçin Mayruk üstlendi.

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