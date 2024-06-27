Ronaldo'nun annesi 'Röportaj Adam'ı paylaştı: Ölen eşine benzetti

Sosyal medyada 'Röportaj Adam' olarak bilinen ve Mahsun J dizisiyle popülaritesini arttıran Mahsun Karaca, EURO 2024'te Türkiye'nin 3-0 kaybettiği Portekiz maçını tribünden takip etmişti.

Mahsun Karaca, maç sırasında "100 bin like a sahaya iner sıfır paket Winston Blue'mu hakeme sokmayı denerim. Ya da güvenlikler bana sokar" paylaşımını yapmıştı.

Maç esnasında dünya yıldızı Ronaldo ile aynı kareye giren Karaca, dünya gündeminde kendine yer buldu. Karaca, 2005'te ölen Ronaldo'nun babası José Dinis Aveiro'ya benzetildi.

ANNESİ PAYLAŞTI

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda oğluyla Mahsun Karaca'nın aynı karede olduğu fotoğrafı paylaşarak "Çok benzer.” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun annesinin paylaşımı:

Mahsun Karaca da söz konusu paylaşıma, “Ben bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam” yorumunu yaptı.

Kaynak: Gerçek Gündem