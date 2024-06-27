Elon Musk iki kez evlendiği eski eşinin düğününe özel jetle gitti!

Twitter’ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle gündemden düşmeyen SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Talulah Riley ile 2010'da evlenmiş; 2012'de ise yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamayıp 2013'te yeniden nikâh masasına oturmuştu. Aşklarına ikinci şansı veren ünlü çift, 2016'da tekrar ayrılmıştı.

Elon Musk'ın iki defa evlendiği eski eşi Talulah Riley, Game of Thrones dizisinin yıldız isimlerinden biri olan İngiliz aktör Thomas Brodie- Sangster ile evlendi. Elon Musk (52), eski eşinin düğününe özel jetle gitti.

RILEY GAME OF THRONES OYUNCUSUYLA NİKAH MASASINA OTURDU

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk'ın iki kez evlenip boşandığı oyuncu eski eşi Talulah Riley, üç yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Thomas Brodie-Sangster ile evlendi.

ESKİ EŞİNİN DÜĞÜNÜNE ÖZEL JETLE KATILDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, 52 yaşındaki Elon Musk, eski eşinin İngiltere'de gerçekleşen düğününe özel jet ile katıldı.