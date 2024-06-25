Elon Musk 12'nci kez baba oldu

Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

52 yaşındaki iş insanının 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğunun annesi ise Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten.

Bloomberg'in haberine göre; Elon Musk ile Shivon Zilis, üçüncü çocuklarını bu yılın başlarında kucağına aldı. İkilinin daha önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyor.

Daha önce azalan nüfusu "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" olarak nitelendiren Elon Musk’ın, önceki eşlerinden toplam 9 çocuğu daha var.