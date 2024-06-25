Elon Musk 12'nci kez baba oldu

Elon Musk'ın bu senenin başında 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Musk'ın 12'nci çocuğunu ikiz çocuklarının annesi Shivon Zilis dünyaya getirdi

Elon Musk 12'nci kez baba oldu

Tesla, SpaceX ve yeni adı X olan Twitter'ın sahibi, ABD'li milyarder girişimci Elon Musk, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.

52 yaşındaki iş insanının 12'nci kez baba olduğu ortaya çıktı. Elon Musk'ın dünyaya gelen son çocuğunun annesi ise Neuralink'in yöneticisi Shivon Zilis'ten.

Bloomberg'in haberine göre; Elon Musk ile Shivon Zilis, üçüncü çocuklarını bu yılın başlarında kucağına aldı. İkilinin daha önce tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz çocukları bulunuyor.

Daha önce azalan nüfusu "medeniyetin karşı karşıya olduğu en büyük tehlike" olarak nitelendiren Elon Musk’ın, önceki eşlerinden toplam 9 çocuğu daha var.

Etiketler
Elon Musk
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan üzen haber: Kaza geçirdi Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan üzen haber: Kaza geçirdi
Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti
Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş Muazzez İlmiye Çığ'ın yeğeni meğer Kanal D'nin en ünlü ekran yüzüymüş
Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz Kedilerin arasındaki gizli fareyi 8 saniyede ancak zeki insanlar bulabiliyor! Testi deneyebilirsiniz
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 11 ile uyarı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Seçim yenilgisinin ilk faturası kesildi: Erdoğan 7 ismi görevden aldı Erdoğan 7 ismi görevden aldı
Milyonlarca emeklinin beklediği haber... Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı Emekli maaş zammında kulislerde konuşulan rakam sızdı
Koray Aydın ve ekibi İYİ Parti'den istifa ediyor: "Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanlığı için çalışacaklar" İYİ Parti'yi sarsacak istifada Mansur Yavaş iddiası!
Manisa'da 4,8 büyüklüğünde deprem Manisa'da korkutan deprem