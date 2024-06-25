Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti

Kızıl Goncalar dizisinde hayat verdiği Sadi Hüdayi karakteriyle seyircilerin beğenisini toplayan oyuncu Erkan Avcı, Kızıl Goncalar setinde yaşadığı bir anıyı anlattı. Avcı, dizide Levent karakterini canlandıran Özcan Deniz ile girdiği reyting iddiasından bahsetti.

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Kızıl Goncalar'ın Sadi Hüdayi'sinden olay itiraf: Özcan Deniz ayrıntısı dikkat çekti

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Erkan Avcı son dönemde çok konuşulan Kızıl Goncalar dizisine dair konuştu.

Mert Yazcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı Kızıl Goncalar'a inancı ilk günden beri yüksek olan Erkan Avcı reytinglere dair iddiasıyla sette olay olmuş.

ÖZCAN DENİZ İLE GİRDİĞİ REYTİNG İDDİASINI ANLATTI

Dizide Sadi Hüdayi karakterine hayat veren Avcı, Levent rolüyle adından söz ettiren Özcan Deniz ile reyting iddiasına girdiğini anlattı.

Avcı, "Bu dizi reytinglerde 10'u görür" dediğinde hiç kimsenin kendisine inanmadığını açıkladı. Avcı 9,99-9,98 derken sonunda uzun zamandır televizyonda ilk kez görülen 10 reytingi bulunca Özcan Deniz'e mesaj attığını söyledi.

Avcı "Artık böyle reytingler kalmadı dediler. Özcan abi istediğin herhangi bir şeye dedi. 10'u geçince Özcan abiye almak istediğim şeyi mesaj attım. Özcan abi 'Oğlum ne yapıyorsun araba alayım istiyorsan böyle bir şey olur mu?' dedi. İddiayı kaybettiler" dedi.

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