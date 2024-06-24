Değişimiyle ağızları açık bıraktı! Neşeli Günler'in Tuncay'ını görenler tanıyamadı
Yeşilçam'ın efsane başyapıtlarından Neşeli Günler isimli filmde Tuncay karakterini canlandıran Necati Aslan'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına uğrattı.
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterine hayat veren Necati Aslan'ın değişimi görenleri şoke etti.
Şimdilerde onu görenler, Necati Aslan’ın eski halini tanımakta zorluk çekiyor. Aslan, oyunculuğu bıraktı ancak sinemadan hiç kopmadı.
FİLM MÜZİKLERİ DE YAPIYOR
Ünlü isim kariyerine yönetmen olarak devam etti. Yönetmenliğin yanı sıra; senarist ve yapımcılık da yapan Aslan, film müzikleri de yapıyor.
Aslan, 'Mirasyediler', 'Hababam sınıfı uyanıyor', 'Dokunmayın Şabanıma', 'Deli Kadir' gibi birçok büyük projede yer almıştı.
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