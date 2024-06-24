Yılmaz Güney'i canlandıracak isim belli oldu! İsmail Hacıoğlu hazırlıklara başladı

Yılmaz Güney'in hayatını beyaz perdeye taşıyacak olan filmde, 'Çirkin Kral'ı İsmail Hacıoğlu'nun canlandıracağı bildirildi.

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Yılmaz Güney'i canlandıracak isim belli oldu! İsmail Hacıoğlu hazırlıklara başladı

Yılmaz Güney’in hayatını sinemaya taşıyacak olan filmin hazırlıkları sürerken, ‘Çirkin Kral’ı canlandıracak olan oyuncu da belli oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yüksel Aksu’nun yönetmen koltuğuna oturacağı Yılmaz Güney filminin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu oldu.

İsmail Hacıoğlu’nun hazırlığa başladığı Yılmaz Güney filminin çekimlerinin 2025’in başlarında başlaması bekleniyor.

Ahmet San’ın yapımcılığını üstlendiği film, Fatoş Güney’ın 'Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun' kitabından yola çıkılarak çekilecek.

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