Bakanlığın bütçesi Diyanet'e aktı: Kuran kurslarına 61,8 milyon TL harcandı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 27 Ocak’ta, “4-6 Yaş Kuran Kursu Desteği Programı Protokolü” imzalandı.

Protokolün 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında imzalandığı belirtildi. Protokol ile “Ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin” çocuklarını 4-6 yaş Kuran kurslarına kayıt ettirmeleri halinde kayıt ücretinin bakanlık bütçesinden karşılanması öngörüldü.

Bakanlık ile Diyanet arasında imzalanan protokol, “Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği” iddiasıyla yargıya taşındı. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin protokolün yürütmesinin durdurulmasına amacıyla yaptığı yargı başvurusunun gerekçesinde, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tüm idari işlem ve faaliyetleri devlet işi olup, Anayasa’ya göre din duygularının devlet işlerine karıştırılamayacağı ve devletin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda dava konusu idari işlem Anayasa’nın temel, değiştirilemez hükümlerine de aykırıdır” denildi.

BAKANLIK BÜTÇESİ DİYANET’E

BirGün'de yer alan habere göre; tüm itirazlara ve devam eden yargı sürecine karşın Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, protokolü işletmeye devam etti. Diyanet'in 4-6 yaş Kuran kurslarına giden öğrenciler için 2023 yılında 50 milyon 789 bin 850 TL destek ödemesi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden yapılan destek ödemeleri, 2024 yılında daha da arttı. Buna göre, 2023 yılında 50,7 milyon TL olarak gerçekleşen destek ödemesi, 2024’ün henüz ilk çeyreğinde ise 61 milyon 804 bin 500 TL olarak gerçekleşti. Ocak-Nisan 2024 döneminde 4-6 yaş Kuran kurslarına giden ve Aile Bakanlığı’nın destek ödemesinden yararlanan çocuk sayısı ise 173 bin 965 ile ifade edildi. Diyanet’in Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yapılan destek ödemeleri, 2024’ün ocak-nisan döneminde aylara göre şöyle sıralandı:

Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL

KURAN KURSUNA GÖNDERİLEN ÇOCUK SAYISI KATLANIYOR

Diyanet’in büyük yatırım yaptığı 4-6 yaş grubu Kuran kurslarına gönderilen çocuk sayısı her yıl katlanarak artıyor. 2017 yılında 87 bin 790, 2019 yılında 170 bin 513 olan öğrenci sayısı yıllara göre şöyle sıralanıyor:

2018: 131 bin 26

2019: 170 bin 513

2020: 181 bin 808

2021: 105 bin 369

2022: 168 bin 439

2023: 208 bin 936