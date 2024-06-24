Samsun'da polis memuru intihar etti

Samsun'da görev yapan 33 yaşındaki polis memuru içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurarak intihar etti.

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Samsun'da polis memuru intihar etti

Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli 13 yıllık polis memuru B.İ (33) girdiği bunalım sonucu içinde bulunduğu araçta tabancayla kendini vurdu. B.İ olay yerinde hayatını kaybetti.

B.İ'nin ölümü meslektaşlarını ve ailesini yasa boğdu. B.İ'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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