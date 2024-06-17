Mardin'de aile faciası! Polis memuru, eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Mardin'de cinnet getiren polis memuru Hasan Ş., hemşire eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti.

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Mardin'de aile faciası! Polis memuru, eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti

Mardin Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 31 yaşındaki polis memuru Hasan Ş, cinnet getirerek hemşire eşi Merve Ş ve 3 yaşındaki oğlu K.H.Ş'yi silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları çilingirle içeri girdiklerinde 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan incelemede 3'ünün de başından tek kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Evde yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Mardin Polis İntihar
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