Mardin'de aile faciası! Polis memuru, eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu öldürüp intihar etti
Mardin'de cinnet getiren polis memuru Hasan Ş., hemşire eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti.
Mardin Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan 31 yaşındaki polis memuru Hasan Ş, cinnet getirerek hemşire eşi Merve Ş ve 3 yaşındaki oğlu K.H.Ş'yi silahla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre; Silah sesi üzerine lojmanda oturan meslektaşları çilingirle içeri girdiklerinde 3 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemede 3'ünün de başından tek kurşunla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.
Evde yapılan incelemenin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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