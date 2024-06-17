Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde trafik kazası sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini; 2 bin 716 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço! 16 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 716 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, bayram tatilinin ikinci günü olan 16 Haziran’da 726 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 11 kişi hayatını kaybederken bin 295 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen bin 578 trafik kazasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda, 2 bin 716 kişi ise yaralandı.

Ayrıca bayram tatilinin ikinci gününde 289 bin 700 araç denetlendi. 18 bin 889 araca hız ve radar işlemi, 17 bin 227 araca ise diğer işlemler yapıldı. Böylece bayram tatilinde 697 bin 431 araç denetlenirken 43 bin 246 araca hız ve radar işlemi, 59 bin 947 araca ise diğer işlemler yapılmış oldu.

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Kurban Bayramı Ali Yerlikaya Trafik kazası
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