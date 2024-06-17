İBB kira sözleşmesini yenilemedi; dükkan girişine "Yahudiler giremez" yazan kitapçı kapandı

İstanbul'da Fatih Beyazıt'ta bir kitapçı, dükkanın girişine “Yahudiler giremez” yazısının bulunduğu bir tabela astı. Günlerce konuşulan olayın ardından İBB'den karar geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; İBB, dükkanına "Yahudilere Girilmez" asan kitapçı ile kira sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Bunun üzerine kitapçı kapandı.

Dükkanın hemen giriş tabelasında, Türkçe ve İngilizce olarak “Jews not allowed / Yahudiler giremez” yazısı yer alıyordu. Geçtiğimiz yıl bu yazı sosyal medyada gündem olmuştu.