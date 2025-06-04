Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor

4 VE ÜSTÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BANKA ZORUNLULUĞUNDA

Yapılan değişikliğe göre, eğer bir işyerinde çalışan sayısı 4 veya daha fazlaysa, işveren tüm maaş, prim ve ikramiye ödemelerini banka kanalıyla gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu adım, kayıt dışı uygulamaların önlenmesini ve ödeme süreçlerinin daha sistematik işlemesini hedefliyor.