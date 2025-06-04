Çalışanlar ve İşverenler Dikkat! 1 Temmuz'da Yürürlüğe Giriyor, Bildirmeyene Büyük Ceza Geliyor
Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte, çalışanların maaş, prim ve ikramiye ödemelerinde yeni bir uygulama devreye giriyor. "Ücret, Prim, İkramiye ve Benzeri Alacakların Bankalar Üzerinden Ödenmesine İlişkin Yönetmelik"te yapılan güncelleme, iş dünyasını doğrudan ilgilendiriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mevcut uygulamada, 5 veya daha az çalışanı olan işletmeler maaş ödemelerini elden yapabiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle bu sınır aşağı çekildi. Artık yalnızca 3 veya daha az işçi çalıştıran işverenler, ödemeleri nakit olarak yapabilecek.
4 VE ÜSTÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN BANKA ZORUNLULUĞUNDA
Yapılan değişikliğe göre, eğer bir işyerinde çalışan sayısı 4 veya daha fazlaysa, işveren tüm maaş, prim ve ikramiye ödemelerini banka kanalıyla gerçekleştirmek zorunda olacak. Bu adım, kayıt dışı uygulamaların önlenmesini ve ödeme süreçlerinin daha sistematik işlemesini hedefliyor.
BANKA HESABI BİLDİRMEK ŞART
Yeni uygulamayla birlikte, çalışanların banka üzerinden maaş alabilmeleri için işverene geçerli bir banka hesap numarası bildirmeleri şart olacak. Böylece ödemelerin dijital ortamda sorunsuz biçimde yürütülmesi amaçlanıyor. Hem işverenin hem de işçinin sorumluluklarını netleştiren bu değişiklik, işlemlerdeki takibi de kolaylaştıracak.
1 TEMMUZ 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Yönetmelikteki değişiklikler, 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmen uygulamaya geçecek. Bu tarihten sonra, maaş ve benzeri ödemelerde elden ödeme yapılabilmesi için işçi sayısının üçü aşmaması gerekecek. Dört veya daha fazla çalışanı olan işletmeler için banka aracılığıyla ödeme mecburi hale gelecek.