Parasını isteyen çalışanını darp etmişti... Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: Şantaj, montaj, kumpas!

Televizyon programcısı ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, parasını istemeye gelen personeline tokat attı. O anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, ünlü isimden açıklama geldi.

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Parasını isteyen çalışanını darp etmişti... Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: Şantaj, montaj, kumpas!

Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu çalışanı parasını istediği gerekçesiyle darp etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Sicimoğlu, “Bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım” dedi.

Ayhan Sicimoğlu, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili dostlar, bir kumpas ve şantaj ile karşı karşıyayım. Videolar montaj ve eksiktir. Bana hakaret edilmiş ve iterek kafa ile vurmaya yeltelenilmiştir. Video planlanarak çekilmiştir. Bana yapılan fiziki saldırı kısmı yoktur veya çekilmemiştir.

73 yaşındayım, fiili tecavüz karşısında kendimi savunmam gerekti o kadar. Hemen akabinde polise şikayette bulundum. Bu şahıstan ve olayın aslını bilmeden, görmeden bu işe müdahil olan 3. şahıslardan hukuki yollardan hesap sorulacaktır.

Şantaja maruz kaldım, aracılar vasıtası ile büyük paralar istendi ve boyun eğmedim olay bundan ibarettir…"

Parasını isteyen çalışanını darp etmişti... Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama: Şantaj, montaj, kumpas! - Resim : 1

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