Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü! "Büyüdükçe özgüvenle suç işleyen bir organizasyon"

Gazeteci Barış Terkoğlu CHP’li Şerafettin Bahadır’ın geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğramasına ilişkin önemli detayları açıkladı. Daha önce de Sinan Ateş cinayetine ilişkin açıklamalarından dolayı tehdit edilen Terkoğlu, “Cumhur İttifakı’yla iktidara ortak olan, bu sayede yargıda, poliste, bürokraside serpilen MHP ve Ülkü Ocakları’nın içinde; büyüdükçe özgüvenle suç işleyen bir organizasyon oturuyor. Mesele, devletin üç hilalin gölgesindeki mafyaya teslim edilip edilmeyeceği.” dedi.

Son Güncelleme:
Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü! "Büyüdükçe özgüvenle suç işleyen bir organizasyon"

MHP'nin yayın organı Türkgün gazetesinin hedef gösterdiği Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, son dönemde MHP ve Ülkü Ocakları'nın adının geçtiği şiddet ve cinayet olaylarını hatırlatarak kaleme aldığı “Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü" başlıklı yazısında, eski Pınarbaşı Belediye Başkanı MHP’li Memduh Uzunoğlu’nun kardeşi ile yeğeninin, CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’a yönelik darp ve silahlı saldırı eylemine değindi.

31 Mart seçimlerinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimi CHP’nin kazanmasının ardından MHP’nin itirazıyla seçim iptal edilmiş, ilçede seçim kurulu kararına göre 2 Haziran’da tekrar sandık kurulmuştu. Yenilenen seçim sonrası CHP’li aday Deniz Yağan 6 bin 783 oy, MHP’nin adayı Menduh Uzunoğlu ise 6 bin 494 oy almıştı. İlçenin CHP’li Meclis Üyesi Şerafettin Bahadır’ın, seçim sonrası oynadığı “Topal” adı verilen oyun havası, halk arasında lakabı “Topal Menduh” olan Menduh Uzunluoğlu’na gönderme olarak yorumlanmıştı.

CHP üyesine silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldıCHP üyesine silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldıSiyaset

TOPAL MENDUH İNTİKAM MI ALDI?

Bu gelişmelerin ardından CHP’li Bahadır, defalarca özür dilemesine rağmen geçtiğimiz günlerde kızının yanında arabası durduruldu. Önce darp edilen Bahadır’a daha sonra silahlı saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan Bahadır’a akşam saatlerinde kızının yanında silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Pınarbaşı’nın eski belediye başkanı MHP’li Menduh Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder Uzunluoğlu ile yeğeni Mehmet olduğu belirtilmişti. Uzunluoğlu’nun kardeşi Ejder ve yeğeni Mehmet hakkında darp ve silahlı yaralama suçundan Pınarbaşı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklama kararı verildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, katıldığı televizyon programında söylediği sözler nedeniyle MHP’nin radarına takılmıştı. Terkoğlu kendisini hedef gösteren MHP ve Ülkü Ocakları’nın karanlık geçmişini köşe yazısında yazdı. Terkoğlu, Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için asla geri adım atmayacağının altını çizdi.

MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı, MHP'yi savundu: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemezMHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı, MHP'yi savundu: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemezSiyaset

Terkoğlu yazısında şunları söyledi:

Ortadaki tablo bize iki ihtimalden birini gösteriyor. Ya elleriyle kurt işareti yapan, sarkık bıyıklı, üç hilalli cinler ve periler sürekli mekân basıyor, insan dövüyor, adam kurşunluyor ve nihayetinde öldürüyor. Ya da Cumhur İttifakı’yla iktidara ortak olan, bu sayede yargıda, poliste, bürokraside serpilen MHP ve Ülkü Ocakları’nın içinde; büyüdükçe özgüvenle suç işleyen bir organizasyon oturuyor. Korkanlar birinci ihtimali aklına yatkın bulsa da ben ikinci ihtimale inanıyorum! Haliyle mesele Sinan Ateş ya da Şerafettin Bahadır değil. Devletin üç hilalin gölgesindeki mafyaya teslim edilip edilmeyeceği!

Montaigne’in dediği gibi, acı çekmekten korkan korkunun acısını çeker. Hem acılardan hem korkulardan inancımızla ve cesaretimizle kurtulacağız!

Basın Konseyi'nden Türkgün Gazetesi'ne tepkiBasın Konseyi'nden Türkgün Gazetesi'ne tepkiGüncel

TGC, dört gazetecinin hedef gösterilmesini kınadı: Gazetecilik suç değildir!TGC, dört gazetecinin hedef gösterilmesini kınadı: Gazetecilik suç değildir!Medya

Etiketler
Sinan Ateş Barış Terkoğlu
Son Güncelleme:
Konda'dan gençlik araştırması! Gençler Atatürkçü, muhafazakarlık düşüşte Gençler Atatürkçü, muhafazakarlık düşüşte
Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün Tarihi dokusuyla dikkat çeken ülke! Üstelik Türkiye'den vizesiz seyahat mümkün
Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf Herkesi şaşkına çevirdi! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'den ilginç itiraf
İstanbul'da iğrenç olay! Korsan taksici 'teşhircilik' yaptı, tepki gösteren kadın yolcuyu araçtan attı İstanbul'da iğrenç olay! Korsan taksiciden 'teşhircilik': Tepki gösteren kadını araçtan attı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor! "Herkes vergi verdiğini hissedecek" Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor!
Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti Peruğu başına dert oldu! Kobra Murat konserlerini iptal etti
Dert ortağı oldular! Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi