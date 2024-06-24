Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan üzen haber: Kaza geçirdi

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol kaza geçirdi. İşte ünlü oyuncunun son sağlık durumu...

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'dan üzen haber: Kaza geçirdi

Son olarak başrolünde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı 'Gaddar' dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlarda yer alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, Netflix'in izlenme rekorları kıran 'Kuş Uçuşu' dizisinde bir kez daha kendisinden söz ettirmişti.

Çelikkol, bu kez üzen bir haberle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun geçtiğimiz günlerde kaza geçirdiği ortaya çıktı.

KABURGALARINDA VE OMZUNDA YARALANMALAR MEYDANA GELDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre; Olay, Balmumcu'da bir benzinciye girmek isteyen sürücü, sağdan gelen İbrahim Çelikkol'a çarptı. Çelikkol, çarpmanın etkisiyle yere düştü ve kaburgaları ile omzunda hafif yaralanmalar meydana geldi. Kazanın ardından hem sürücü hem de çevredekiler Çelikkol'a yardım etti. Sevgilisi Natali Yarcan da olay yerine gelerek Çelikkol'u bir sağlık kuruluşuna götürdü.

Yaralanmalarının ciddi olmadığı öğrenilen İbrahim Çelikkol, sosyal medya üzerinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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