MUBI temmuz ayında gelecek yeni filmleri duyurdu

MUBI, temmuz seçkisinin öne çıkan filmleri arasında "Bergman Adası", "'İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek", "Fraktal: Para Adam", "Dammi" ve "Kritik Bölge" gibi yapımlar yer alıyor.

İşte MUBI'nin temmuz programı...

KRİTİK BÖLGE / MANTAGHEYE BOHRANI

(Ali Ahmadzade, 2023)

Ali Ahmadzade’nin baskıcı İran rejimi altında gizlice çektiği film, patlamanın eşiğindeki bir toplumun boğucu gerçekliğini gözler önüne seriyor.

Sansüre karşı cesur bir meydan okuma olarak görülen film, 2023 Locarno Film Festivali’nde Altın Leopar'ı kazandı.

AYNI İPTE ASILI

(Barış Demirdelen, 2023)

Barış Demirdelen ilk filminde, genç olmanın, yakın ilişkiler kurmanın ve hayatta bir denge tutturabilmenin zorluklarına içten bir bakış atıyor.

"Aynı İpte Asılı", birbirlerinden tamamen uzaklaşmadan önce bir yalnızlık sarmalının içine düşen Ali, Büşra, Efe ve Güray’ın hikayesi.

BERGMAN ADASI / BERGMAN ISLAND

(Mia Hansen-Løve, 2021)

Mia Hansen-Løve'un filminde Vicky Krieps, Tim Roth ve Mia Wasikowska rol alıyor. Ingmar Bergman'ın en iyi filmlerinden bazılarını çektiği Fårö'de geçen bu güneşli yolculuk, geçmiş ve şimdiki zaman, kurgu ve gerçeklik arasında mekik dokuyarak sanat yapmanın zorlu ama bir o kadar da romantik sürecini irdeliyor.

TANRI GÖÇMEN ÇOCUKLARI SEVER Mİ ANNE?

(Rena Lusin Bitmez, 2019)

2019 İstanbul Film Festivali’nde En İyi Belgesel Ödülü’nü kazanan Rena Lusin Bitmez’in ilk uzun metrajlı belgeseli, ekonomik zorluklar nedeniyle Ermenistan’dan Türkiye’ye göçmüş aileleri resmediyor.

Filmde çocukların aileleri ile birlikte verdikleri yaşam mücadelesi, geride bıraktıkları hayatları ve özlemleri, dört göçmen çocuğun gözünden aktarılıyor.

DAMMI

(Yann Mounir Demange, 2023)

Yann Mounir Demange’ın prömiyerini 2023 Locarno Film Festivali’nde yapan kısa filminin başrolünde Riz Ahmed yer alıyor.

Babasıyla yeniden bağ kurmak için Paris’e dönen bir adamın, geçmişin anıları ve bugünün gerçeküstü parçaları arasında yaptığı kişisel yolculuğu anlatıyor.

FRAKTAL: PARA ADAM

(Zahid Çetinkaya, 2022)

Doğu Yücel’in 'Para Adam' öyküsünden uyarlanan kısa film, iş dünyasına dair keskin gözlemler ve metaforlar barındırıyor.

Plazada çalışan bir adam kendini distopik bir gerçekliğin içinde bulur: İş yerine tabutlarla giren çalışanlar, plazaların mezarlığı olan bir asansör, makineleşmiş beyaz yakalılar ve para kusan bir patron.

GERİ SAR, BAŞTAN ÇAL / REWIND & PLAY

(Alain Gomis, 2022)

Efsanevi piyanist ve besteci Thelonious Monk, Aralık 1969'da Fransız caz piyanisti Henri Renaud ile birlikte çalmak ve sohbet etmek üzere Fransız televizyonuna çıktı.

Yönetmen Alain Gomis bu kaydın yeni keşfedilen görüntülerini kullanarak müzik endüstrisindeki ırkçılığı ve sömürüyü gözler önüne seriyor.

İÇ İÇE / THIS CLOSENESS

(Kit Zauhar, 2023)

Kit Zauhar’ın ikinci uzun metrajlı filmi, her zaman “çevrimiçi” olan bir kültürde, anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurma mücadelesi veren bir neslin yaşadığı zorlukları ele alıyor.

Bir lise buluşması için Philadelphia’ya giden Tessa ve Ben, çiftin en mahrem anlarına tanıklık eden Adam’ın dairesinde bir oda kiralarlar. Kısa süre içinde bu üçlü arasında gerilim dolu psikolojik bir savaş başlayacaktır.

İSTANBUL HATIRASI: KÖPRÜYÜ GEÇMEK

(Fatih Akın, 2005)

MUBI, Fatih Akın’ın 'İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek' belgeselinin 4K kalitesindeki yenilenmiş kopyasını 5 Temmuz’da izleyiciyle buluşturacak.

Belgesel, Baba Zula, Ceza, Duman, Mercan Dede, Aynur Doğan, Müzeyyen Senar, Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Selim Sesler, Brenna MacCrimmon, Alexander Hacke, Orient Expressions, Replikas, Erkin Koray, Siya Siyabend ve Ayben’i bir araya getiriyor.