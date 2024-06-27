Piyanist'in Szpilman'ı Adrien Brody Türkiye'ye geliyor: Yeni bir film çekecek

Birçok ünlü yapımda rol alan Oscar ödüllü oyuncu ve yapımcı Adrien Brody, yeni bir film çekimi Türkiye'ye gelecek. Brody, ABD-Türk ortak yapımı "My Daughter's Friend" filminde rol alacak.

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Piyanist'in Szpilman'ı Adrien Brody Türkiye'ye geliyor: Yeni bir film çekecek

Köy, King Kong, Piyanist, Paris'te Gece Yarısı ve Büyük Budapeşte gibi yapımlarda boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Adrien Brody yeni filmi için Türkiye'ye geliyor.

Oscar ödüllü oyuncu, ABD-Türk ortak yapımı "My Daughter's Friend" filminde rol alacak. Filmde ona Nicky Whelan eşlik edecek. Kadroda ayrıca Leneya Grace, Shima Rayan ve Türk oyuncu Duygu Mercan da yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Ojan Missaghi oturacak.

Film, genç bir model olan Lola'nın şöhret ve servet hayalleri uğruna yaşadığı deneyimleri konu alacak. Çekimleri İstanbul'da yapılacak olan filmin seti, Galata Kulesi, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekânlarda kurulacak. Ekim ayında çekimlerine başlanacak olan psikolojik gerilim türündeki filmin, 2025 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Adrien Brody sonra olarak birçok kez çalıştığı yönetmen Wes Andreson'ın "Asteroid City" filminde oynadı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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