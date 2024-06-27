Shrek 5 geri dönüyor: 25. yıldönümünü kutlayan seri, devam filmiyle beyazperdeye geliyor

2000'li yılların unutulmaz animasyon serilerinden biri olan Shrek, 25. yıl dönümünü kutluyor. Shrek, Eşek ve Prenses Fiona'nın son maceraları, 25. yıla özel 5. filmiyle beyazperdeye geri dönüyor.

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Shrek 5 geri dönüyor: 25. yıldönümünü kutlayan seri, devam filmiyle beyazperdeye geliyor

2000'li yılların unutulmaz animasyon serilerinden Shrek, 25. yıl dönümünde 5. filmiyle beyazperdeye geri dönüyor! Shrek, Eşek ve Prenses Fiona'nın son maceralarından bu yana 15 yıl geçti ve hayranlar onları tekrar görmek için sabırsızlanıyor.

Sevindirici haber ise, Eddie Murphy'nin verdiği röportajda film iddialarını onaylamasıyla geliyor. Murphy, hem yeni bir Shrek filminin hem de serinin en sevilen karakterlerinden biri olan Eşek'in kendi bağımsız filmine sahip olacağını açıkladı.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Shrek filminin vizyon tarihi 2025 olarak belirlendi. Daha fazla kahkaha, duygu ve Eşek içeren bu yeni macera için geri sayım başladı.

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