Taylor Swift'in favori kebapçısı ortaya çıktı: Bir klibini o dükkanda çekmiş!

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in en sevdiği kebapçı ortaya çıktı.

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Taylor Swift'in favori kebapçısı ortaya çıktı: Bir klibini o dükkanda çekmiş!

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen Amerikalı şarkıcı Taylor Swift, Eras adlı dünya turnesine devam ediyor. Turne kapsamında Londra'ya gelen şarkıcının favori kebapçısı ortaya çıktı.

Kentish Delight adındaki dükkanın sahibi Ahmed Khan, "Taylor Swift buradan çok sipariş veriyor" diyerek şarkıcının dükkanını sık sık tercih ettiğini söyledi. Khan, "Sevgilisi Joe Alwyn, buranın en iyi kebapçı olduğunu biliyordu ve Taylor'a da göstermek istedi" dedi.

Pandemiden önce sevgilisi Joe Alwyn ile sık sık dükkana gelen şarkıcının favorisinin ise tavuk döner olduğu belirtildi. Şarkıcı genellikle salata ve ekstra sarımsak soslu tavuk döner sipariş ediyor.

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Swift bir klibini de bu kebapçıda çekti. Şarkıcı, Ed Sheeran ve Future birlikte seslendirdiği "End Game" (2017) şarkısının bazı sahnelerini bu dükkanda çekmişti.

Şarkıcı sayesinde satışlarında patlama yaşayan dükkanın sahibi, Swift'in çok da cömert olduğunu ekledi.

Dükkanın sahibi olan Ahmed Khan, şarkıcının kendisine VIP konser bileti teklif ettiğini ancak bu teklifi geri çevirdiğini söyledi. Khan, çok yoğun bir şekilde çalıştığı için konsere gidemeyeceğini söyledi.

Khan "Ünlü biri gibi davranmıyor. Çok mütevazı, herkesle sohbet ediyor" dedi.

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