"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt

Kumara olan düşkünlüğüyle son dönemde sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, 15 milyon TL borç ödediğini söylemişti. Son dönemde alkol ve sigarayı da bırakan Ortaç'a gelen yorum şaşırttı.

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç artık alkol ve sigarayı da hayatından çıkardı.

Sosyal medyada sık sık yayın açarak gündeme gelen şarkıcıya yorum yağdı. Serdar Ortaç'a bir takipçisi "Senin önüne 10 milyon dolar koysalar yine onu bitirirsin kumarda şu anda paran olmadığı için oynamıyorsun kumar. En iyisi paran olmasın hiç" dedi.

Ortaç ise bu yoruma yanıt vererek "Belki haklı olabilirsin ama artık sıtkım sıyrıldı oynayacağımı zannetmiyorum" dedi.