"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt

Türk pop müziğinin ünlü ismi Serdar Ortaç, kumar borçları nedeniyle uzun süre zor günler geçirdiğini ve bu borçları kapatmak için büyük çaba sarf ettiğinden sık sık söz ediyor. Ortaç, kendisine gelen kumar yorumuna cevap verdi.

Son Güncelleme:
"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt

Kumara olan düşkünlüğüyle son dönemde sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, 15 milyon TL borç ödediğini söylemişti. Son dönemde alkol ve sigarayı da bırakan Ortaç'a gelen yorum şaşırttı.

"15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım. Şimdi kendime çalışma zamanı. İnşallah parayı bu defa tutarım" sözleriyle dikkat çeken Serdar Ortaç artık alkol ve sigarayı da hayatından çıkardı.

"Önüne 10 milyon dolar koysalar kumarda bitirirsin" Serdar Ortaç'tan yanıt - Resim : 1

Sosyal medyada sık sık yayın açarak gündeme gelen şarkıcıya yorum yağdı. Serdar Ortaç'a bir takipçisi "Senin önüne 10 milyon dolar koysalar yine onu bitirirsin kumarda şu anda paran olmadığı için oynamıyorsun kumar. En iyisi paran olmasın hiç" dedi.

Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım'Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım'Magazin

Ortaç ise bu yoruma yanıt vererek "Belki haklı olabilirsin ama artık sıtkım sıyrıldı oynayacağımı zannetmiyorum" dedi.

Etiketler
Serdar Ortaç
Son Güncelleme:
Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım' Hülya Avşar'dan Fatih Altaylı'ya Meryem Uzerli yanıtı
İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?' İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?'
Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor Kelle paça yerine uzmanlar önerdi. 1 kase içmek bile büyük fayda sağlıyor
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Parti'de deprem sürüyor: Bir isim daha istifa etti! Bir isim daha istifa etti!
Meteoroloji 13 ili uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 13 ili uyardı!
AKP'nin önemli ismi evleniyor AKP'nin önemli ismi evleniyor
Sinan Ateş duruşması başladı Ayşe Ateş duruşmaya 5 korumayla geldi
Ticaret Bakanlığı'ndan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili karar! Bugün yürürlüğe giriyor Bakanlık'tan kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili önemli karar