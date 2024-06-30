Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım'

Gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak"" demesi sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuştu. Hülya Avşar, Fatih Altaylı'nın sözlerine Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

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Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım'

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteriyle hafızalara kazınah Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına konuk olmuştu.

Uzerli'ye evlilik soruları yönelten Hülya Avşar sosyal medyada kullanıcılar tarafından yoğun eleştiriler almıştı.

FATİH ALTAYLI: HÜLYA AVŞAR SENİ GÖRÜNCE KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK

Fatih Altaylı'nın ise Hülya Avşar'dan önce programına konuk aldığı Meryem Uzerli'ye "Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak" demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fatih Altaylı'nın kıskançlık konusunda öngörüde bulunduğu konuşmalar üzerine tüm oklar Hülya Avşar'a çevrildi.

Fatih Altaylı'dan Meryem Uzerli'ye: Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacakFatih Altaylı'dan Meryem Uzerli'ye: Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacakMagazin

Konunun sosyal medyada epey büyümesinin ardından Hülya Avşar'dan ilk kez açıklama geldi

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Avşar, Meryem Uzerli'yi kıskanmadığını aksine bayıldığını dile getirdi.

Hülya Avşar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Amanin de amanin şu üç dört gündür TTler mi olmuşuz, Trend videolara mı girmişiz, ekip olarak çok teşekkür ederiz. Sanırım sohbetin altındaki yorumlarında faydası vardır, özellikle sevimsiz olan yorumlar.

Duyarlılığınızı anlamaya çalışıyorum fakat ben ve konuğum sohbetimizden çok keyif aldık hatta Meryem'e sohbeti önceden gönderip onayını alacak kadar özen gösterdik ve aldığımız teşekkürler doğrultusunda yayına girdik. Ayrıca sevgili Fatih Ataylı dediğin kadar varmış gerçekten çok güzel, çok tatlı ve çok samimi. Kıskanmadım, aksine bayıldım. Ne tesadüf ki ikimizde sohbetimize onun güzelliğinden bahsederek başlamışız. Tüm yorum sahiplerini çok öpüyorum."

Sosyal medyada olay olmuştu... Hülya Avşar'dan yanıt gecikmedi: 'Meryem Uzerli'yi kıskanmadım' - Resim : 2

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Meryem Uzerli Hülya Avşar Fatih Altaylı
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