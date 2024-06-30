İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?'

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, saçlarını sarıya boyatan meslektaşı Onur Tuna'ya "Ya bu da yakışmış... Gıcık mısın oğlum sen?" diyerek espri yaptı.

İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?'

38 yaşındaki oyuncu Onur Tuna, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

Onur Tuna, siyah olan saçlarını yıllar sonra sarı renge boyattı.

Son halini sosyal medya hesabından "Yaz kafası" notuyla yayımlayan Tuna takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İsmail Hacıoğlu'ndan Onur Tuna'ya: 'Gıcık mısın oğlum sen?' - Resim : 1

Onur Tuna'ya meslektaşı İsmail Hacıoğlu'ndan dikkat çeken bir yanıt geldi.

Hacıoğlu "Yaa bu da yakışmış..." diyerek arkadaşını övüp ardından "Gıcık mısın oğlum sen?" ifadelerini kullanıp espri yaptı.

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