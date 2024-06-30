Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Dizideki performansıyla beğeni toplayan Taşçıoğlu, ünlü manken Demet Şener ile akraba çıktı.

DEMET ŞENER PAYLAŞTI

Son dönemde evleneceği iddialarıyla gündeme gelen eski model Demet Şener Bodrum tatiline devam ediyor. Demet Şener ile bir davette yan yana gelen Sibel Taşçıoğlu'nun akraba olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Şener, Sibel Taşçıoğlu ile karesini paylaşarak “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.