Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı

Kızılcık Şerbeti‘nin Pembe’si Sibel Taşçıoğlu‘yla bir araya gelen Şener, oyuncu ile akraba olduklarını söyledi.

Son Güncelleme:
Demet Şener ile Sibel Taşçıoğlu akraba çıktı

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiriyor. Dizideki performansıyla beğeni toplayan Taşçıoğlu, ünlü manken Demet Şener ile akraba çıktı.

DEMET ŞENER PAYLAŞTI

Son dönemde evleneceği iddialarıyla gündeme gelen eski model Demet Şener Bodrum tatiline devam ediyor. Demet Şener ile bir davette yan yana gelen Sibel Taşçıoğlu'nun akraba olduğunu duyanlar çok şaşırdı. Şener, Sibel Taşçıoğlu ile karesini paylaşarak “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” ifadelerini kullandı.

Demet Şener'den 'evlilik' iddialarına yanıtDemet Şener'den 'evlilik' iddialarına yanıtMagazin

Etiketler
Kızılcık Şerbeti Demet Şener
Son Güncelleme:
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberlerine isyan etti! "Çok büyük dava açacağım" Ünlü oyuncu isyan etti! "Çok büyük dava açacağım"
Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi Ruslar Artık Türkiye'den Ayrılmaya Başladı! 50 Bin Kişi Türkiye'yi Terk Etti. İşte Sebebi
Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok Evinizdeki minik sinekleri yok eden doğal çözüm! Pahalı ilaçlara gerek yok
20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! 20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 15 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Arda Güler'den duygusal veda Arda Güler'den duygusal veda
Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı Selin Ciğerci anne oldu! Kızıyla videosuna yorum yağdı
Kredi kartlarında yeni dönem! Yarın resmen başlıyor Kredi kartlarında yeni dönem!
20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz! 20 gün önce boşanmıştı: Rüştü Onur Atilla ve Nez'den sarmaş dolaş poz!