Fatih Altaylı'dan Meryem Uzerli'ye: Hülya Avşar seni görünce kıskançlıktan çatlayacak

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan rolüyle beğeni toplayan Meryem Uzerli, Fatih Altaylı’nın Youtube kanalında yayınlanan Pazar Sohbeti programına konuk oldu.

Meryem Uzerli, oyunculuk kariyeri ve yeni dizisi ile ilgili açıklamalarda bulunurken programın ilerleyen dakikalarında Altaylı'nın yorumlarıyla stüdyo kahkahaya boğuldu. Uzerli’ye övgüler yağdıran Altaylı, “Göründüğünden 29 kat falan daha güzel ve 15 yaş daha genç görünüyorsun” dedi.

"KISKANÇLIKTAN ÇATLAYACAK"

Fatih Altaylı, Uzerli'nin kendisinden sonra Hülya Avşar'ın programına katılacağını duyunca yorum yapmaktan kendini alamadı. Oyuncunun röportaj maratonundan bahseden Altaylı’nın, “Benden sonra Hülya Avşar'a gideceksin, kıskançlıktan çatlayacak seni görünce" şeklindeki yorumuna Uzerli çok şaşırdı. Uzerli önce "Efendim?” dedi, sonra ekledi “Yok ya." İkilinin keyifli sohbeti sosyal medyada kısa zamanda viral oldu.

Altaylı'nın bu sözleri duyanlar, "Adam resmen hissetmiş", "Kadının başına gelecekleri önceden görmüş" yorumlarını yaptı.

HÜLYA AVŞAR'IN SORUSU TEPKİ TOPLADI

Meryem Uzerli’nin ilerleyen günlerde Hülya Avşar’ın konuğu oldu. Hülya Avşar güzel oyuncuya özel hayatına dair sorular yöneltmesi sosyal medyada tepki topladı.

Avşar'ın "Neden evlenmediler seninle?" sorusuna Meryem Uzerli şu yanıtı verdi:

“O benimle evlenmediler değil. Bazen hayat seni yaşıyor, bazen sen hayatı. Bir dönem hayat beni yaşadı. Sonra büyük kızım Lara girdi hayatıma, iyi ki girdi. En önemli şey bana göre hataları bilmeyerek yapmak. Lara’nın babasıyla tanıştığımda Türkiye’de yoğun bir tempoda çalışıyordum. İlişkimiz başladı, yürütemedik ve bitti. ‘Ben bu adama çok âşığım, çocuk yapacağım’ düşüncesinde değildim. Ayrıldığımızda hamileydim. Sürpriz oldu bana da. Evlilik planlı bir şeydir ve bizim öyle planlarımız yoktu.”