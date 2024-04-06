Riyadlı bir ailenin evine konuk olan Meryem Uzerli'nin aldığı para dudak uçuklattı
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak dünya çapında büyük bir şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, iddiaya göre 4 milyon TL karşılığında Riyadlı bir ailenin evine konuk oldu.
Dünyayı kasıp kavuran ve finalinin ardından yıllar geçmesine rağmen büyük bir ilgiyle izlenmeye devam eden Türk dizisi "Muhteşem Yüzyıl"ın Hürrem Sultan'ı olarak hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, uzun zamandır ekranda yer almıyor.
Magazin gündeminden düşmeyen Meryem Uzerli hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkatlerin üzerinden inmediği Meryem Uzerli, iddiaya göre Riyadlı bir ailenin yemeğine katıldı.
4 MİLYON TL'YE YEMEK YEDİ
Oyuncu bu yemekten tam olarak 4 milyon TL kazandı. Uzerli, oradan Özbekistan'a geçti.
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