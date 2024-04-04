Haluk Levent 6 Şubat sonrası açtığı tüm davaları geri çekti

Haluk Levent, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde yaptığı yardımlarla gündemde uzun süre yer almıştı. Depremler sonrası sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan 282 kişiyi mahkemeye vermişti.

Haluk Levent bugünkü paylaşımında davaları geri çektiğini duyurdu.

Levent paylaşımında, "6 Şubat sonrası hakaret,iftira,küfür içeren 11.224 twit ile ilgili 282 kişiyle mahkeme sürecim başlamıştı. 14 dosyadan tazminatımı almıştım. Bayrama gireceğimiz şu günlerde ortak paydamız barış ve kardeşlik olsun istedim. Buna ihtiyacımız var. Bugün tüm davalarımı geri çektim" dedi.