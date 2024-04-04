Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığını açıkladı

Geçen günlerde 'Minik Serçe'nin son halini paylaşan yakın dostu Emel Müftüoğlu, bu sefer de Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığını açıkladı.

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Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun sahneleri neden bıraktığını açıkladı

Yıllardır sahnelere çıkmayan sanatçı Sezen Aksu'nun dinleyenlerinden uzak kalma sebebi uzun süredir merak ediliyordu.

'Minik Serçe'nin sahneleri bırakma sebebi hakkında daha önce Candaş Tolga Işık'tan bir açıklama gelmişti.

Işık, Sezen Aksu'nun ülke bu haldeyken şarkı söyleyecek biri olmadığını belirtmiş, onun hayallerindeki Türkiye'nin bu olmadığını vurgulamıştı.

YAKIN DOSTU EMEL MÜFTÜOĞLU KONUŞTU

Son olarak, birkaç hafta önce Sezen Aksu'nun son halini paylaşan Emel Müftüoğlu'ndan, 'Minik Serçe'nin sahneleri bırakma meselesine dair bambaşka bir açıklama geldi.

"EĞER BIRAKMASAYDI..."

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Emel Müftüoğlu, "Her sahneye çıkışında çok heyecanlanıp strese giriyordu. Eğer bırakmasaydı, sağlığı olumsuz etkilenecekti" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Sezen Aksu'nun empati boyutunun çok yüksek olduğunu, sadece duygusal bir film izlerken bile ağlamaktan fenalaştığını ve hastanelik olduğunu da ekledi.

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