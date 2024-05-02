Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Bu kararın ardından Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,23 artışla 37.903,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 5.018,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 15.605,48 puana geriledi.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmemesi, pay piyasalarında karışık seyir izlenmesine neden oldu. Banka, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Ayrıca, bankadan yapılan açıklamada son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

SONRAKİ ADIM NE OLACAK?

Faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini veren Fed Başkanı Jerome Powell, verilerin fazla güven vermediğine işaret ederek, 'Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel.' diye konuştu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu belirterek, 'Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum.' dedi.