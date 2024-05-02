Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutma kararı sonrasında New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrasında New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

Bu kararın ardından Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,23 artışla 37.903,29 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,34 azalışla 5.018,39 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 15.605,48 puana geriledi.

Fed'in politika faizinde değişikliğe gitmemesi, pay piyasalarında karışık seyir izlenmesine neden oldu. Banka, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Ayrıca, bankadan yapılan açıklamada son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

SONRAKİ ADIM NE OLACAK?

Faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini veren Fed Başkanı Jerome Powell, verilerin fazla güven vermediğine işaret ederek, 'Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel.' diye konuştu.

Powell, politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu belirterek, 'Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum.' dedi.

Cevizin yaprakları bile faydalıymış. Bakın kaynatılıp içilirse ne işe yarıyor Cevizin yaprakları bile faydalıymış. Bakın kaynatılıp içilirse ne işe yarıyor
Tamamı kayıt dışı: Şanlıurfa'da 351 kaçak trafo bulundu! Ekonomiye zararı 200 milyon TL Şanlıurfa'da 351 kaçak trafo bulundu: Ekonomiye zararı 200 milyon TL
Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi Çiçek dibine bir tutam eklenince çiçeği geliştiren baharat! Tatlıların vazgeçilmeziydi
Fed, faiz kararını açıkladı: 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu Fed, faiz kararını açıkladı: 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti
Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı
İsrail'in UCM'nin Netanyahu hakkındaki olası 'tutuklama' kararına cevabı: Filistin'i cezalandırırız İsrail'in UCM'nin Netanyahu hakkındaki olası 'tutuklama' kararına cevabı: Filistin'i cezalandırırız
ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin son adresi Fordham Üniversitesi oldu ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin son adresi Fordham Üniversitesi oldu