Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden işçileri andı.

Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.

Altın, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.'

Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı Reyting düşüşü Star TV'yi harekete geçirdi. İddialı dizi için final kararı çıktı
Özgür Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı Özel'den Şehit Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş için taziye mesajı
Türkiye, UAD'de İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olma kararı aldı Türkiye, UAD'de İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasına müdahil olma kararı aldı
İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı İpin ucu iyice kaçtı. TRT1 ekranlarının sevilen dizisine apar topar final kararı
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama Bakan Tekin'de öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama
Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti Fed'in faiz kararı New York borsasını altüst etti
Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı
İsrail'in UCM'nin Netanyahu hakkındaki olası 'tutuklama' kararına cevabı: Filistin'i cezalandırırız İsrail'in UCM'nin Netanyahu hakkındaki olası 'tutuklama' kararına cevabı: Filistin'i cezalandırırız
ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin son adresi Fordham Üniversitesi oldu ABD'de Filistin'e destek gösterilerinin son adresi Fordham Üniversitesi oldu