Fahrettin Altun, Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında hayatını kaybeden işçileri andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden işçileri andı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Nisan'da Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı.
Altın, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Beşiktaş Gayrettepe'de gece kulübünde çıkan yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.'
Beşiktaş'ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.