Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli

Bulaşık deterjanına eklenen tuzun şaşırtan etkisi

Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli

Bulaşık deterjanınıza 2 kaşık tuz ekleyerek hem temizlik performansını arttırabilir, hem de çevreye duyarlı bir tercih yapabilirsiniz. Mutfak temizliği, ev hanımlarının belki de en çok zaman harcadığı ve en çok çaba gösterdiği işlerden biri.

Ancak bu işi daha kolay ve etkili hale getirecek bir yöntemle karşınızdayız! Bulaşık deterjanına 2 kaşık tuz eklemeniz yeterli.

Bulaşık deterjanına ekleyeceğiniz tuz, mucizevi etkileriyle sizi şaşırtacak. Bakın ne işe yarıyor…

Yağ lekelerini anında çıkaran mucizevi yöntem!

Bulaşık deterjanına tuz eklemenin faydaları saymakla bitmiyor

Ensonhaber.com'daki bilgilere göre; Yağ lekeleri için bulaşık deterjanına 2 kaşık tuz eklemek yeterli oluyor.

Bulaşık deterjanına tuz eklemenin bilinmeyen etkisi! Sadece 2 kaşık eklemek yeterli - Resim : 1

Uygun bir kabın içerisine 1 fincan bulaşık deterjanı ekleyin.

Üzerine 1 fincan sıcak suyu dökün.

Karışıma 2 yemek kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı karbonatı ilave edin.

Tüm malzemeleri iyice çırpın, homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

Bu mucizevi karışım, tencerelerde, tavalarda, banyo ve tuvalet yüzeylerinde, hatta mutfak tezgahında bile harikalar yaratır!

Zorlu yağ lekeleri ve kireç birikintileri artık bu karışımın gücüyle kolayca temizleniyor.

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