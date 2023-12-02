Bulaşık makinesi neden kurutmaz? Makineyi düzelten yöntem

Bulaşık makineleri zamanla eski özelliklerini kaybedebilir. Eğer bulaşık makinesi kurutmuyorsa doğru yerdesiniz.

Bulaşık makinesi neden kurutmaz sorusu, çoğu kişi tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Ancak bu sorunun net bir cevabı maalesef ki bulunmuyor. Bulaşık makinesinin kurutma performansını birçok faktör etkileyebilir. Ve bu faktörleri bilmek, sorunu çözmeye yardımcı olmaktadır.

Parlatıcı Kullanımı

Bulaşık makinesi neden kurutmaz sorusunun en temel sebeplerinden biri parlatıcıdır. Parlatıcı, bulaşık makinesinin kurutma yaparken aktif olarak kullandığı bir üründür. Parlatıcı ürünler, bulaşıkların yüzeyinde suyun tutunmasını engeller ve lekesiz kalmasına yardımcı olur. Kurutma yapmayan bulaşık makinesinin en temel sebeplerinden biri parlatıcı kullanılmamasıdır.

Parlatıcı, bir kere doldurulduktan sonra yıkamaya bağlı olarak otomatik çekilir. Kurutma yapmayan bulaşık makinesinin bir diğer sebebi de parlatıcıyı yeteri kadar kullanmaması yani ölçü ayarının hatalı yapılmasıdır. Parlatıcının yeterli düzede kullanılması bulaşık makinenizin yıkama işlemi bittikten sonra kuru çıkmasındaki en büyük etkendir.

Bulaşık Makinesi Isısı

Kurutma yapmayan bulaşık makinesinin bir diğer sebebi de bulaşık makinesinin yeterli ısıya çıkamamasıdır. Bulaşık makinesi neden kurutmaz sorusunun bir diğer önemli cevabı ise budur. Bulaşık makinesinin yeterli ısıya çıkmamasının sebebi makinenin ısıtma kısmının arızası ya da sıcak suyun derecesinin düşük olmasıdır.

Sıcak suyun derecesini arttırmanıza rağmen yine de bulaşıklarınız ıslak makineden ıslak çıkıyorsa makinenin iç aksamına bakmak için bir teknisyenden yardım alabilirsiniz.

Aşırı Dolum

Bulaşık makinesi neden kurutmaz sorusunun bir cevabı da bulaşık makinesi içerisinde uygun hava sirkülasyonunun sağlanamamasıdır. Yani bulaşık makinesinin aşırı doldurulmasıdır. Aşırı doldurulmuş bulaşık makinesi hem yeterli hijyende yıkanmaz hem de nemin buharlaşması için yeterli alan bulamaz. Bu da bulaşıkların ıslak çıkmasına sebep olur.

YIKAMA İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA BULAŞIK MAKİNESİNİN KAPAĞINI AÇMAK KURUMASINA YARDIMCI OLUR MU?

Bulaşık makinesi neden kurutma yapmaz sorusunu araştıran çoğu kişi bulaşık makinesi yıkamayı bitirdikten sonra daha hızlı kuruması için makinenin kapağını açarak bir süre bu şekilde bekletir. Kabul edelim ki bu işlem herkes tarafından en az bir kere bile olsa yapılmıştır. Ancak bu işlem bulaşıkların daha hızlı kurumasından ziyade bulaşıkların daha nemli kalmasına sebep olur.

Kurutma yapmayan bulaşık makinesi için hava akışını hızlandırmak mantıklı gibi görünse de bir etkisi yoktur. Bulaşık makinesi yıkamayı tamamladıktan sonra kendi içinde kurutma yapmasına fırsat vermeden kapağını açarak içerideki buharı ve ısıyı serbest bırakmak, bulaşıkların kuruma süresinin uzamasına ve ıslak kalmasına sebep olur.

Modern bulaşık makineleri en iyi performans için ısıyı ve nemi koruyacak şekilde üretilmiştir. Bu yüzden bulaşık makinesi yıkama işlemini tamamladıktan sonra kurutma döngüsünün tam anlamıyla bitmesi için bir süre bekleyin.

Yararlanılan kaynaklar: Haber7.com, Youtube.com

Derleme: Haber Merkezi *Gercekgundem.com