Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor?

Limon, sağlık açısından birçok faydaya sahip olan bir meyvedir. Özellikle uyumadan önce ayak topuklarınıza sürdüğünüz limonun etkileri oldukça önemlidir. Limon, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlıklı bir yaşam sürdürmemize yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı dirençli olmamızı sağlar.

Limonun ayak altına sürülmesinin faydaları da oldukça fazladır. Ayak topuklarındaki deri, doğrudan emilim sağladığı için limonun içeriğinde bulunan bileşenlerden daha etkili bir şekilde yararlanabiliriz. Limonun bağışıklık sistemini güçlendirme özelliği, ayak altına sürüldüğünde de geçerlidir. Bu sayede vücudumuz hastalıklara karşı daha dirençli hale gelir.

Özellikle kış aylarında viral enfeksiyonların artmasıyla birlikte, düzenli olarak limon sürmek bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için önemlidir. Ayak topuklarının altına limon sürmek, vücudumuzun bağışıklık sistemini destekler ve hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar.

Limonun diğer faydaları arasında sindirim sistemini düzenlemek, cilt sağlığını iyileştirmek ve detoks etkisi yapmak da bulunur. Ayrıca limon, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşır ve yaşlanma sürecini yavaşlatır.

AYAĞINIZIN ALTINA LİMON UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Ayaklarınızın altına limon sürme uygulamasını yaparken ilk olarak bir adet limonu ortadan ikiye bölün. Limonu ortadan ikiye böldükten sonra üzerine bir miktar kadar deniz tuzu ilavesinde bulunun. Limonun üzerine deniz tuzu ilavesinde bulunduktan sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın altına masaj yaparak limonu güzelce sürün. Ayağınızın altına yaklaşık olarak 20 dakika boyunca limon sürmeyi ihmal etmemekle birlikte dairesel hareketler içerisinde uygulamayı ihmal etmeyin. Kaya tuzunun iri formda olması cildinizin tahriş durumu ile karşı karşıya kalmasına neden olabileceği için yavaş hareketlerde bulunmayı göz ardı etmeyin.

Yararlanılan kaynaklar; Youtube.com, Yurtgazetesi.com.tr