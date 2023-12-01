Etkisi beyne kum gibi dağılıyor! Bu baharattan 1 kaşık tüketenlerin hafızası düzeliyor

Son dönemde hafıza sorunları yaşayanların sayısı artıyor. Unutkanlık ciddi bir sorun. Unutkanlıkla mücadele eden doğal besinler hep merak konusu olmuştu. Artigercek.com'da yer alan bir içerikte; Beyne iyi gelen baharatla ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken her şey!

Doğal baharatlar, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biridir. Bu baharatlardan en faydalılarından biri de zerdeçal. Yemeklere, içeceklere ve smoothilere eklenen zerdeçal, beyin sağlığından eklem ağrılarına kadar birçok fayda sağlar.



Zerdeçalın en önemli faydalarından biri, hafızayı güçlendirmesidir. Yapılan araştırmalar, 50 yaş üzerinde zerdeçal tüketenlerin bile hafızalarında iyileşme olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Alzheimer hastalığı ve depresyonla bağlantılı olan beyindeki iltihabı azaltabileceği de araştırmalarla kanıtlanmıştır.



Zerdeçalın faydaları bununla da sınırlı değil. İltihabı hafifletir, doğal bir baş ağrısı ilacıdır, antibakteriyel ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde inatçı sivilceleri yok eder. Ayrıca, depresyonu azaltır, kan şekerini sabitler, regl ağrısını hafifletir ve yüksek kolesterolü düşürür.



Zerdeçalın bu kadar çok faydası olmasının sebebi, içerdiği etken maddelerdir. Kurkumin adı verilen bileşik, zerdeçalın en önemli etken maddesidir ve antioksidan, antiinflamatuar ve antikanserojenik özellikleriyle bilinir.



Zerdeçalın faydalarını elde etmek için, yemeklere, içeceklere veya smoothilere ekleyebilirsiniz. Ayrıca, zerdeçal çayı da yapabilirsiniz. Bunun için, bir çay kaşığı zerdeçalı sıcak suya ekleyip demleyin ve bal veya limonla tatlandırabilirsiniz.

BEYNE FAYDA SAĞLAYAN DİĞER BESİNLER

Beyne faydalı diğer besinler ise omega-3 yağ asitleri içeren balık türleri, ceviz, badem ve kuru yemişler gibi besinlerdir. Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur ve beyin fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlar. Aynı zamanda hafızanın güçlenmesine de yardımcı olan omega-3 yağ asitleri, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal rahatsızlıkların da önlenmesine yardımcı olur.

Beynin sağlıklı bir şekilde fonksiyon göstermesi için B vitamini de oldukça önemlidir. B vitamini açısından zengin olan besinler arasında yumurta, süt ürünleri ve yeşil yapraklı sebzeler yer almaktadır. B vitamini, beyin fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve hafızanın güçlenmesine katkı sağlar.