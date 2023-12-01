Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı

2.sezonuyla ekranda olan Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosu ve hikayesiyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. Kızılcık Şerbeti dizisini birçok ünlü isim de takip ediyor. Ünlü isimlerin birçoğu diziyi eleştiriyor.

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında yorum yapanlar kervanına ünlü şarkıcı Hadise de katıldı.

Hadise, katıldığı programda, "Kızmasınlar ama..." diyerek Kızılcık Şerbeti hakkında düşünceleri açık açık konuştu. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Haber7.com'un haberine göre; Geçtiğimiz gün Youtube kanalından yayınlanan PurpleHej isimli programa konuk olan ve çarpıcı açıklamalara imza atan Hadise bir bombayı da Show TV'nin tartışmalara sebebiyet veren dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında patlattı.

2003'ten beri müzik dünyasının içinde yer alan ve özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, Türk dizileri hakkındaki yorumlar yaptı. Türkiye'de yapılan dizileri 'Çok uzun' diyerek tenkit eden Hadise'nin konuya ilişkin en dikkat çekici açıklaması da Kızılcık Şerbeti'ne ilişkin oldu.

"KIZMASINLAR AMA KIZILCIK ŞERBETİ İZLİYORUM"

Ünlü şarkıcı Hadise, Kızılcık Şerbeti'ni takip ettiğini itiraf etti. Ancak 2. sezondaki senaryodan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Hadise, inandırıcılık azalınca soğuduğunu ifade etti.

İşte Hadise'nin konuya ilişkin açıklaması:

Kızmasınlar ama herkes gibi ben de Kızılcık Şerbeti'ni izliyorum. Bu dizide özellikle süre beni rahatsız etmiyordu. Ama yeni sezonda senaryo beni bir tık rahatsız etti. Bir şey bana bir tık fazla gelince, inandırıcılık azalınca soğuyorum projeden. Tekrar dönebilirim ama soğuyorum. Yapacak hiçbir şey yok. O an kesiyorum. Sonuçta bir şey izliyorsun. 'Bu kadar da değil!' dediğim yerlerde, vakit kaybı gibi hissediyorum izlediğim sahneleri.